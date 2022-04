Khởi tố vụ án sai phạm đất đai liên quan đến Tổng Công ty Tín Nghĩa

Chiều 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa.







Phối cảnh dự án khu dân cư Long Tân-Phú Thạnh.



Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành thụ lý giải quyết nguồn tin tố giác về tội phạm liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện dự án Khu dân cư Long Tân-Phú Thạnh. Dự án này có diện tích khoảng 500 ha tại hai xã Long Tân, Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch do Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch làm chủ đầu tư.



Sau khi vào cuộc thu thập chứng cứ, cơ quan công an xác định quá trình thực hiện dự án này có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí được quy định tại Điều 219 và Điều 356 Bộ Luật Hình sự.



Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.



Thời điểm mới thành lập vào năm 2004, Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch do ông Quách Văn Đức làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này có ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Đây là một trong những doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa. Ông Quách Văn Đức là người từng nhiều năm giữ chức Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Tín Nghĩa.



Được biết, việc khởi tố vụ án hình sự để điều tra những sai phạm liên quan đến đất đai trên được Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai về xử lý nghiêm sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo THIÊN VƯƠNG (NDĐT)