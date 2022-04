Giám đốc công ty bất động sản chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng thông qua đặt cọc đất

Giám đốc một công ty bất động sản ở Bình Dương đã có hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỉ đồng bằng hình thức gian dối trong lập hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng đất.



Ngày 21-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã phát thông báo truy tìm người đối với Vi Văn Dũng (41 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) để làm rõ việc một số người dân trên địa bàn tỉnh cùng tố cáo Dũng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Đối tượng Vi Văn Dũng



Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, Vi Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Miền nam Real (địa chỉ số 03, đường N12, KDC Phú Hòa, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) có hành vi chiếm đoạt tổng cộng số tiền 6,05 tỉ đồng bằng hình thức gian dối trong lập hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng đất.



Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, hiện không xác định được Vi Văn Dũng làm gì, ở đâu.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về người có đặc điểm nêu trên đề nghị báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương.

Theo Thảo Nguyễn (NLĐO)