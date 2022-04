Giả danh cảnh sát hình sự rồi làm chuyện động trời

Bằng thủ đoạn táo tợn, băng cướp do Trịnh Minh Vương cầm đầu thực hiện thành công gần 30 vụ cướp xe máy.





Kết thúc xét xử sơ thẩm vào tối 25-4, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Trịnh Minh Vương (SN 1995) 20 năm tù về tội "Cướp tài sản", 4 năm tù giam về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt bị cáo này thi hành là 24 năm tù.



Cùng phạm tội "Cướp tài sản", 5 bị cáo khác bị phạt từ 7-15 năm tù, gồm: Mai Thế Công (SN 2000), Trương Kim Phát (SN 1997), Đoàn Gia Hải Thiên (SN 2000), Trần Ngọc Tuyến (SN 1993), Trần Quang Khang (SN 2000).





Các đối tượng ở tòa sơ thẩm



Từ năm 2019, Trịnh Minh Vương cầm đầu băng nhóm trên. Thấy trên mạng xã hội có nhiều người rao bán xe gắn máy không rõ nguồn gốc, 6 đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách giả danh cảnh sát hình sự rồi hẹn người bán xe máy đến nơi vắng vẻ.



Qua Internet, Vương thuê người làm giấy chứng minh công an nhân dân và bảng tên giả mang tên Vương. Y còn mua trang phục công an cấp hàm thiếu úy; 2 khẩu súng bắn đạn cao su, đạn và 3 chiếc còng số 8.



Có đủ các loại giấy tờ giả cùng công cụ hỗ trợ cần thiết, băng nhóm tội phạm lên mạng xã hội kiếm "con mồi". Các đối tượng tự xưng là người muốn mua xe để hẹn người rao bán mang xe tới những địa điểm mà bọn chúng chọn sẵn.



Khi nạn nhân tới điểm hẹn, Vương rút chứng minh công an nhân dân giả ra, cùng đồng bọn khống chế nạn nhân, cướp xe. Sau mỗi phi vụ, Vương chia cho mỗi thành viên 500.000 đồng. Cả nhóm thỏa thuận khi nào tiêu thụ được xe cướp về thì sẽ tiếp tục chia chác.



Bằng thủ đoạn táo tợn, băng cướp nói trên tiến hành thành công gần 30 vụ cướp xe máy, thu lợi 300 triệu đồng.



Táo tợn nhất là vụ cướp diễn ra vào tháng 11-2019. Lúc đó, Phát thấy thông tin chị Nguyễn Kim Thùy đăng tin bán xe máy không chính chủ. Chớp cơ hội, Phát hẹn gặp chị Thùy ở siêu thị Big C (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).



Thấy anh Nguyễn Trung Kiên chở 2 mẹ con chị Thùy tới điểm hẹn, Vương nhanh chóng xông tới, dùng còng số 8 khóa tay anh Kiên. Còn Phát khống chế mẹ con chị Thùy.



Các đối tượng đưa nạn nhân tới khu vực ngã tư Thủ Đức (TP HCM) thì thả người, cướp chiếc máy.

Theo Di Lâm (NLĐO)