Đồng loạt bắt 12 đối tượng ma tuý, thu giữ 8 khẩu súng

Hàng chục cảnh sát được huy động, đột kích xóa nhiều tụ điểm ma túy, bắt 12 đối tượng, thu giữ 8 khẩu súng.





Ngày 26/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tập trung lực lượng triệt xóa hàng loạt tụ điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn.



Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, ngày 23/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Tương Dương đồng chủ trì phá thành công chuyên án, triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy trên địa bàn huyện Tương Dương.





Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an



Ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ bắt giữ 12 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; trong đó có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.



Tang vật thu giữ gồm 8 khẩu súng tự chế, 610 viên ma túy tổng hợp, 200 cây thuốc phiện, 136,5gam heroin, 5,6gram nhựa thuốc phiện và nhiều tang vật liên quan.



Việc phá thành công chuyên án đã triệt xóa tụ điểm ma túy tại bản Đứa, xã Lượng Minh và các điểm bán lẻ ma túy tại xã Tam Thái, huyện Tương Dương; góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.





Tang vật vụ án



Đây cũng là mục tiêu của Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” của Công an tỉnh Nghệ An với quyết tâm phấn đấu xây dựng 27 xã biên giới “Sạch về ma túy” ngay trong năm 2022.



Theo Thu Hiền (TPO)