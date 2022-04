Đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt ra đầu thú sau nhiều năm lẩn trốn

Phan Thị Kim Anh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện ra quyết định truy nã từ tháng 7/2014 hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền gần 27 tỷ đồng.



Đối tượng Phan Thị Kim Anh tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)



Thông tin từ Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, cho biết sau gần 10 năm lẩn trốn, được sự vận động của lực lượng Công an địa phương, ngày 3/4, Phan Thị Kim Anh (sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã đến Công an huyện đầu thú về hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền gần 27 tỷ đồng.



Theo Công an huyện Thoại Sơn, Phan Thị Kim Anh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện ra quyết định truy nã từ tháng 7/2014.



Theo hồ sơ điều tra, năm 2011, vợ chồng ông Đ.C.L và bà N.T.Y cùng trú tại ấp Sơn Tân, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, quen Phan Thị Kim Anh (trú tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tạm trú phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) làm thầu số lô, số đề để hưởng hoa hồng.



Để thực hiện việc thu gom phơi số đề, từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2013, vợ chồng ông Đ.C.L tổ chức cho 25 người tham gia với hình thức nhận phơi số lô, số đề, một phần nộp cho Kim Anh, một phần tự chung chi.



Chỉ trong thời gian ngắn, từ tháng 11-12/2013, Kim Anh đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận phơi đề qua máy fax từ vợ chồng ông Đ.C.L và một số đối tượng khác với số tiền gần 27 tỷ đồng. Trong đó, vợ chồng ông Đ.C.L hưởng hoa hồng trên 160 triệu đồng.



Đến ngày 11/12/2013, khi các đối tượng đang thu gom phơi số đề qua máy fax và điện thoại di động thì bị Công an huyện Thoại Sơn bắt quả tang, tổng số tiền đánh bạc trên phơi gần 96 triệu đồng. Các đối tượng liên quan đến vụ án đã bị Công an huyện Thoại Sơn khởi tố, xử lý ngay sau đó, riêng Phan Thị Kim Anh bỏ trốn khỏi địa phương.



Công an huyện Thoại Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý Phan Thị Kim Anh theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)