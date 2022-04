Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can chiếm đoạt hơn 168 tỉ đồng của ngân hàng.





Ngày 1.4, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can chiếm đoạt hơn 168 tỉ đồng của ngân hàng (NH).



Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Ngô Triều Vân (56 tuổi, quê Đồng Nai, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất (XDTMDVSX) Đại Thành - viết tắt Công ty Đại Thành), Phan Thị Thanh Tuyền (39 tuổi, quê Tiền Giang, kế toán Công ty Đại Thành), Phan Hồng Vân (27 tuổi, quê Tiền Giang, nguyên Giám đốc Công ty TNHH XDTMDVSX Thành Đạt - viết tắt Công ty Thành Đạt), Huỳnh Minh Thảo (43 tuổi, ngụ TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư SXXDTMDV Huỳnh Thiện Lợi - viết tắt Công ty Huỳnh Thiện Lợi).



Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động NH, hoạt động khác liên quan hoạt động NH”, gồm: Phạm Hoàng Khôi (40 tuổi, ngụ TP.HCM, cán bộ quan hệ khách hàng), Hoàng Thái Hà (48 tuổi, ngụ TP.HCM, nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng), Nguyễn Xuân Bưởi (57 tuổi, quê Phú Yên, nguyên Trưởng phòng quản lý rủi ro), Đỗ Cao Đài (69 tuổi, quê Ninh Bình, nguyên Phó giám đốc NH).



Theo KLĐT, thông qua việc thực hiện dự án chung cư cao tầng Đại Thành ở đường Trịnh Đình Trọng, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM, từ năm 2007 - 2009, bị can Ngô Triều Vân và Hoàng Thái Hà đã sử dụng pháp nhân Công ty Kiến Mỹ Hưng, Công ty Cát Khánh, Công ty Thành Đạt, Công ty Huỳnh Thiện Lợi do Vân lập cho người thân hoặc nhân viên đứng tên để ký nhiều hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán căn hộ khống tại dự án này, mục đích lập phương án khống để vay vốn và tạo tài sản khống để thế chấp, chiếm đoạt hơn 168 tỉ đồng của một NH thương mại cổ phần tại TP.HCM.

Theo BÍCH NGÂN (TNO)