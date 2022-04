Đak Đoa: Bắt đối tượng truy nã về hành vi trộm cắp tài sản

(GLO)- Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 9-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ Tiên (SN 2003, trú tại xã Chư Á, TP. Pleiku) là đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.





Theo thông tin vụ việc, đầu năm 2021, vợ chồng anh Hon và chị Hleng (trú tại thôn Bông Lar, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) được anh N.V.T. (trú tại xã Chư Á) thuê trông coi rẫy khoai lang tại thôn Bông Lar. Khoảng 22 giờ ngày 23-8-2021, vợ chồng anh Hon đi kiểm tra rẫy thì phát hiện một số đối tượng đang đào trộm khoai lang nên tri hô thì các đối tượng bỏ chạy để lại xe máy BKS 81H3-6654.

Đối tượng Tiên tại Cơ quan điều tra Công an huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Anh



Vợ anh Hon đã trình báo vụ việc với Công an huyện Đak Đoa. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đak Đoa đã phối hợp với Công an xã Ia Băng điều tra và xác định Tiên, Waih (SN 1997), Tư (SN 2007, cùng trú tại xã Chư Á) và Krin (SN 1994, trú tại xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) là nhóm đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên. Công an huyện Đak Đoa đã bắt giữ các đối tượng, riêng Tiên bỏ trốn khỏi địa phương. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trước khi bị phát hiện đã đào trộm 2 bao khoai lang và đưa đến chợ An Phú (TP. Pleiku) bán được 1,2 triệu đồng chia nhau tiêu xài.



Do đối tượng Tiên bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 20-12-2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã ra quyết định truy nã. Đến 17 giờ 30 phút ngày 9-4, Tiên bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Chư Á.



LÊ ANH