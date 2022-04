Cựu công an 'bảo kê', góp vốn mở sòng bạc bị phạt 4 năm 6 tháng tù

Bị cáo Đoàn Hồng Phúc (cựu Đội phó Cảnh sát hình sự Công an Q.Tân Phú, TP.HCM) 'bảo kê', góp vốn mở sòng bạc bị HĐXX tuyên 4 năm 6 tháng tù.





Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 13.4, TAND TP.HCM tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc ở Q.Tân Phú (TP.HCM). Trong đó, cựu Đội phó Cảnh sát hình sự Công an Q.Tân Phú Đoàn Hồng Phúc (39 tuổi) “bảo kê”, góp vốn mở sòng bạc bị tuyên mức án 4 năm 6 tháng tù.





Bị cáo Đoàn Hồng Phúc (thứ 2 từ phải qua) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù. Ảnh: Phan Thương



Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Nhựt Thanh, Tô Mỹ Nhí 6 năm 6 tháng tù cùng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



Các bị cáo còn lại bị HĐXX tuyên từ 3 năm cải tạo không giam giữ đến 3 năm tù giam về tội đánh bạc.



Theo HĐXX, Viện KSND truy tố các bị cáo là đúng pháp luật; các bị cáo ăn năn hối cải, đã nộp lại tiền thu lợi bất chính; bị cáo Đoàn Hồng Phúc được tặng nhiều bằng khen và gia đình có công với cách mạng; một số bị cáo còn lại có nhân thân tốt... Do đó tòa tuyên phạt các bị cáo với mức án như trên.



Theo cáo trạng, ngày 5.5.2020, Phòng Nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt quả tang Ngô Nhựt Thanh cùng đồng bọn tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bạc với hình thức binh xập xám ở nhà số 30/2 Trịnh Đình Thảo (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú).



Căn nhà trên do Đoàn Hồng Phúc thuê, hợp tác với Ngô Nhựt Thanh kinh doanh bãi trông xe ô tô du lịch. Tuy nhiên, cuối năm 2019, Phúc giới thiệu Tô Mỹ Nhí gặp Ngô Nhựt Thanh để cùng tổ chức sòng bạc, thu tiền xâu.



Cáo trạng nêu, sau khi trừ đi các chi phí tổ chức, Thanh, Phúc và Nhí đã chia nhau tiền xâu 3 lần, trung bình 30 triệu đồng/lần/người; Song Hỷ Phu khai được Ngô Nhựt Thanh chia tiền xâu 3 lần, tổng cộng 56 triệu đồng; Nguyễn Văn Thanh khai được Ngô Nhựt Thanh chia tiền xâu 2 lần, tổng cộng 42 triệu đồng; Huỳnh Minh Phụng khai được Ngô Nhựt Thanh trả 4 tháng tiền lương, tương đương 20 triệu đồng và đã được hưởng lợi khoảng 4,5 triệu đồng tiền xâu.



Cũng theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 14 - 15 giờ ngày 3.5.2020, Ngô Nhựt Thanh, Tô Mỹ Nhí đã tổ chức cho một số bị cáo đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà qua mạng internet, để thu tiền hoa hồng từ nhà mạng. Phi vụ này, các bị cáo góp vốn theo hình thức: Nhựt Thanh góp 30%, Nhí góp 15%, cựu công an Đoàn Hồng Phúc góp 10%, Võ Tuấn Quốc góp 5%, Linh góp 25%, Tâm góp 5%, Huy góp 10% (Linh, Tâm và Huy không rõ lai lịch).

Theo Phan Thương (TNO)