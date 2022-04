Công an triệu tập 2 người đăng ảnh "Chào mừng giải phóng Thủ đô 30-4"

Dùng băng rôn sai lệch thông tin trước đó đăng lên mạng xã hội để tăng tương tác, 2 người bị công an tỉnh Bắc Giang triệu tập.

Ngày 29-4, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an tỉnh này vừa triệu tập N.L. (trú tại tại TP Bắc Giang) và Đ.V.H. (trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để làm rõ việc đăng thông tin sai lệch thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội.

2 người đăng tải hình ảnh cũ này tại một cây xăng bị công an triệu tập. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, trước đó, ngày 27-4, trên một số trang mạng xã hội lợi dụng hình ảnh cũ tại một cây xăng tại huyện Hiệp Hòa treo băng rôn kỷ niệm 30-4 và 1-5 với nội dung "Chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô 30-4, Ngày quốc tế lao động 1-5" để đăng tải nhằm quảng cáo thu lợi. Đặc biệt, từ nội dung sai lệch này nhiều trường hợp vào bình luận xuyên tạc, gây ảnh hưởng xấu về an ninh trật tự.

Trong quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định, sự việc trên đã xảy ra từ ngày 28-7-2017, do sai sót trong quá trình in, Cửa hàng xăng dầu Đức Thắng (tại Hiệp Hòa) in sai nội dung "Chào mừng Ngày giải phóng miền Nam 30-4" thành "Chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô". Cơ quan chức năng đã làm việc, yêu cầu chủ cửa hàng gỡ bỏ băng rôn ngay trong ngày 28-4-2017.

Ngày 28-4, Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập anh L. và Đ.V.H đăng lại hình ảnh Cửa hàng xăng dầu Đức Thắng, Hiệp Hòa nêu trên để làm rõ.

Trước cơ quan chức năng, 2 người này cho biết mục đích đăng tải trên nhóm mạng xã hội để tăng tương tác, bình luận, chia sẻ nhưng thiếu cân nhắc. Bên cạnh đó, các trường hợp đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, cam kết không tái phạm và xin được xem xét giảm nhẹ.