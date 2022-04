Công an TP. Pleiku truy tìm nguồn gốc phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đang tạm giữ

(GLO)- Qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định tạm giữ đối với 367 phương tiện giao thông (xe mô tô, xe gắn máy) vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đến nay, đã quá thời hạn tạm giữ nhưng chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện không đến xử lý hoặc đến nhưng không chứng minh được nguồn gốc, quyền sở hữu hợp pháp đối với phương tiện.

Công an TP. Pleiku thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp các phương tiện nói trên mang giấy tờ hợp lệ đến Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự-Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (địa chỉ: 09 Nguyễn Thiện Thuật, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, niêm yết công khai, nếu không có ai chứng minh được là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của những phương tiện trên hoặc không ai đến xử lý; Công an TP. Pleiku sẽ tiến hành thủ tục thanh lý xe theo quy định của pháp luật.

Danh sách 367 phương tiện giao thông trên được niêm yết công khai tại Công an TP. Pleiku (địa chỉ: 09 Nguyễn Thiện Thuật, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) và đăng trên trang thông tin điện tử của UBND TP. Pleiku: Pleiku.gialai.gov.vn.