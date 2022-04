Công an tỉnh Gia Lai và Công ty Truyền tải điện 3 tổng kết quy chế phối hợp

(GLO)- Chiều 26-4, Công an tỉnh Gia Lai và Công ty Truyền tải điện 3 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia (2016-2021) và thực hiện ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị trong giai đoạn 2022-2027.

Công ty Truyền tải điện 3 (gọi tắt là Công ty) là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, có nhiệm vụ quản lý, vận hành lưới điện truyền tải 220kV-550kV trên địa bàn các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Tại địa bàn tỉnh Gia Lai, Công ty đang quản lý, vận hành tuyến đường dây 220kV-550kV có tổng chiều dài các tuyến hơn 783 km đi qua 10 huyện, thị xã, thành phố và 2 trạm biến áp 550kV. Trong 5 năm qua, nhờ thực hiện tốt các mặt công tác phối hợp nên tình an ninh chính trị nội bộ; công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia trên địa bàn tỉnh được giữ vững; các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, xâm phạm hạ tầng lưới điện được phối hợp, xử lý kịp thời, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống của Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Công an tỉnh Gia Lai và Công ty truyền tải điện 3 ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027. Ảnh: Lê Anh

Ngoài ra, 2 đơn vị đã duy trì thường xuyên công tác đào tạo, huấn luyện lực lượng bảo vệ; tập huấn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy, góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng các thiết bị chữa cháy và năng lực thực hành cho lực lượng quản lý vận hành đường dây. Bên cạnh đó, 2 đơn vị thường xuyên phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, qua đó thắt chặt mối quan hệ với chính quyền địa phương và người dân nơi có đường dây đi qua.

Tại hội nghị tổng kết, Công an tỉnh Gia Lai và Công ty Truyền tải điện 3 đã ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027. Dịp này, có 14 tập thể và 17 cá nhân được 2 đơn vị tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện giai đoạn 2016-2021.