Công an tỉnh Gia Lai ra quân xử lý xe chở quá tải, quá khổ

(GLO)- Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ hạ tầng giao thông trên địa bàn, bắt đầu từ ngày 16-4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã ra quân kiểm tra, kiểm soát đối với phương tiện xe tải chuyển chở hàng hóa lưu thông trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh.





Theo đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông và Công an tỉnh về “Cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, đặc biệt là dịp lễ, các sự kiện lớn diễn trong năm 2022, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã triển khai huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã ra quân kiểm tra, kiểm soát đối với phương tiện xe tải chuyển chở hàng hóa quá tải, quá khổ. Ảnh: R'Ô HOK



Ngay trong sáng 16-4, lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã bố trí, thực hiện việc kiểm tra phương tiện tải trọng tại trạm cân tải trọng tại khu vực huyện Chư Sê (tại Km 1627+900 quốc lộ 14) và khu vực gần đèo Mang Yang (huyện Mang Yang). Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát về tải trọng các phương tiện xe tải, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã áp dụng công nghệ cân tải trọng đảm bảo các về quy chuẩn chất lượng nên việc thực hiện nhiệm vụ diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả. Theo ghi nhận của P.V, từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 16-4, tại Trạm cân cố định tại Km 1627+900 quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) của Đội Cảnh sát Giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) đã kiểm tra 11 trường hợp, trong đó có 4 trường hợp vi phạm về xe tải chở hàng quá tải trọng.



Trao đổi với P.V, Thiếu tá Trần Nam Phương-Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh-cho biết: Hoạt động ra quân tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn làm ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông.



Được biết, từ nay đến hết ngày 15-5-2022, ngoài lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Công an các đơn vị địa phương cũng đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 18-4-2022.



