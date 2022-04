Chư Păh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, giáo viên

(GLO)- Sáng 25-4, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Chư Păh phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai và Công an thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh) tổ chức buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại Trường THPT Ya Ly.





Quang cảnh buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại Trường THPT Ya Ly. Ảnh Công an huyện Chư Păh cung cấp

Tại chương trình, 750 học sinh, giáo viên Trường THPT Ya Ly đã được cán bộ Công an tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, trong đó, tập trung vào việc hướng dẫn, quán triệt các quy định của người điều khiển xe gắn máy, xe máy điện, độ tuổi được phép điều khiển xe gắn máy, xe mô tô; không độ chế, lắp ráp xe, không tham gia tụ tập, không điều khiển xe thành đoàn gây mất trật tự giao thông, trật tự công cộng.



Với nội dung, hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, buổi tuyên truyền đã giúp các em học sinh, giáo viên nắm bắt và tự giác chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.



R’Ô PRIN