Bỏ thuốc diệt chuột vào sữa đầu độc chồng

Thường xuyên bị chồng đánh đập, Xuân đã bàn bạc với tình nhân rồi mua thuốc diệt chuột về pha với sữa cho chồng uống. Xuân bị Công an H.Thanh Ba (Phú Thọ) bắt để làm rõ tội giết người.





Chiều 19.4, thông tin từ Công an H.Thanh Ba (Phú Thọ) cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Xuân (38 tuổi, trú xã Hanh Cù, H.Thanh Ba) để làm rõ hành vi giết người, quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự.





Lê Thị Xuân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Phú Thọ



Trước đó, Công an H.Thanh Ba tiếp nhận tố giác của gia đình anh Quất Văn Bình (37 tuổi, chồng Xuân) về việc anh Bình bị vợ đầu độc bằng thuốc diệt chuột.



Làm việc với Xuân, nghi phạm khai nhận do quá trình sinh sống, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và Xuân thường bị chồng đánh đập.



Xuân mang những uất ức kể cho tình nhân tên Khải. Nghe bạn gái tâm sự, Khải bàn bạc với Xuân mua thuốc diệt chuột để đầu độc anh Bình.



Ngày 1.4 và 2.4, Xuân đã 2 lần dùng xi lanh bơm thuốc diệt chuột vào sữa rồi đưa cho chồng uống. Sau đó, anh Bình có biểu hiện đi vệ sinh ra máu.



Ngày 5.4, anh Bình được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán anh Bình bị ngộ độc hóa chất diệt chuột.



Ngày 14.4, sức khoẻ anh Bình ổn định, được xuất viện.



Sau khi tra hỏi con dâu, gia đình biết việc anh Bình bị cho uống thuốc diệt chuột, đã tố cáo công an.



Công an H.Thanh Ba đang đấu tranh với Xuân và Khải để làm rõ vụ việc.

