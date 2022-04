Bị phạt hơn 7 triệu đồng vì loan tin giả 7 người chết vì tai nạn giao thông

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Kế về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.



Ayun Pa: Đăng thông tin sai sự thật, 1 trường hợp bị triệu tập nhắc nhở

Gia Lai: Chia sẻ thông tin sai sự thật, 1 cá nhân bị phạt 7,5 triệu đồng

Đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: CATN



Theo đó, ngày 26.3.2022, mạng xã hội xuất hiện thông tin tai nạn giao thông làm 7 người chết tại một ngã tư trên đường 3-2 (TP.Thái Nguyên), gần Công ty TNHH Glonics Thái Nguyên. Nhận được thông tin, Công an tỉnh đã xác minh, làm rõ đây là thông tin sai sự thật và xử lý đối với trường hợp đăng tải thông tin này.



Bằng những nghiệp vụ cơ bản, Công an đã xác định được đối tượng là Nguyễn Văn Kế (sinh năm 1988, trú tại phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên).



Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Kế đã khai báo, khoảng 22h ngày 26.3, đối tượng này đã sử dụng tài khoản “Nhà Hàng Kế Ngon” để đăng bài viết với nội dung “Hóng biến tai nạn 7 người chết tại ngã tư glonics” trên trang Facebook cá nhân của mình.



Đồng thời, đối tượng cũng nhận thức được hành vi vi phạm, chấp hành quyết định xử phạt, xóa bài viết có nội dung sai sự thật trên.



https://laodong.vn/an-ninh-hinh-su/bi-phat-hon-7-trieu-dong-vi-loan-tin-gia-7-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-1030027.ldo

Theo ĐỨC SƠN (LĐO)