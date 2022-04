Bắt vụ mua bán 552.000 viên ma túy tổng hợp và 72 bánh heroin

Phối hợp với lực lượng chức năng, Công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phá 2 chuyên án buôn ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ 552.000 viên ma tuý tổng hợp, 72 bánh heroin.





Ngày 29-4, tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết Công an tỉnh này vừa phối hợp với triệt phá đường dây ma tuý từ Lào về huyện Mường Nhé và huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) rồi trung chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ.



Ban chuyên án cùng tang vật của vụ án



Theo tài liệu điều tra, ngày 31-3-2022, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng lực lượng chức năng bắt giữ thành công 4 đối tượng, thu giữ 552.000 viên ma tuý tổng hợp, 4 xe máy, 6 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan. Theo đó, 4 đối tượng gồm: Vàng A Phừ (SN 1997, trú tại bản Huổi Quang, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ); Chang A Minh (SN 1989), Lý A Dê (SN 1990 đều trú tại bản Chuyên Gia 1); Trang A Minh (SN 1999 trú tại xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé)



Lời khai của 4 đối tượng cho biết những người này lựa chọn phương thức di chuyển, thời gian và hướng vận chuyển liên tục thay đổi rộng khắp theo cung đường từ khu vực biên giới Việt - Lào qua nhiều đường mòn để về Nậm Pồ, Mường Nhé thuộc tỉnh Điện Biên sang huyện Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ thuộc tỉnh Lai Châu rồi đưa đi Lào Cai để mang sang nước thứ 3.



Mở rộng vụ án này, ngày 11-4, tại khu vực bản Mới, xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, lực lượng trinh sát phát hiện, bắt giữ 2 đối tương Phàng A Phó (SN 1988) và Phàng A Dơ (SN 1989 cùng trú bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ); thu giữ 12 bánh heroin.



Qua lời khai, cùng tài liệu chứng cứ, trưa 24-4, tại khu vực bản Yên, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, đã bắt giữ thành công "ông trùm" đường dây này là Chang A Sang Sang (SN 1995, trú tại bản Chuyên Gia 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé) đang vận chuyển 60 bánh heroin. Tiếp tục mở rộng chuyên án này, Công an Điện Biên bắt Chang A Dua (SN 1969), bố đẻ của Chang A Sang, về hành vi không tố giác tội phạm.



Theo NINH CƠ (NLĐO)