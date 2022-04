Bắt người phụ nữ phóng hỏa trả thù vì bị ngăn cấm tình cảm khiến 6 người thương vong

Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ phóng hỏa trả thù vì bị ngăn cấm tình cảm với bạn trai, khiến 6 người thương vong.





Trưa 9.4, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy một đội nghiệp vụ Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi, trú H.Vụ Bản, Nam Định) để làm rõ tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”.



Bị can Trần Thị Thanh Hải. Ảnh: Trần Cường



Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2019, Hải có quan hệ tình cảm với anh C.V.H (28 tuổi, quê Tuyên Quang). Cuối tháng 1 vừa qua, Hải nói mình có thai với anh H. nhưng bị gia đình bạn trai ngăn cản, không cho kết hôn nên thường xuyên cãi nhau với bạn trai.



Đầu tháng 3, anh H. chuyển đến ở cùng anh họ tên Việt tại nhà trọ số 4, ngõ 60 P.Phú Đô, P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm. Cho rằng bạn trai né tránh, anh Việt và gia đình xúi giục bạn trai chấm dứt quan hệ với mình nên Hải nảy sinh ý định trả thù.



Camera ghi lại thời điểm Hải phóng hỏa. Ảnh chụp màn hình





Chiều 31.3, Hải mua xăng, đến nhà trọ của anh H. rồi đổ xăng, châm lửa đốt xe của anh Việt và gây ra vụ hỏa hoạn khiến 1 người chết, 5 người bị thương.



Gây án xong, Hải bỏ đi, sau đó bị công an bắt giữ tối cùng ngày.



Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Hải Sơn



Tại trụ sở công an, anh H. cho biết quen Hải từ một lần ship đồ cho cô gái này, sau đó hai bên nảy sinh tình cảm. Khoảng tháng 1, Hải thông báo có thai và đề nghị kết hôn. Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, công an đưa Hải đi kiểm tra sức khỏe thì anh H. mới biết bạn gái không hề có thai và mình bị lừa.



Đáng chú ý, công an còn xác định Hải đã có chồng chưa ly hôn và con nhỏ.

Theo Trần Cường (TNO)