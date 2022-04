Bắt người giúp việc dàn cảnh cướp hơn 2 tỷ đồng của chủ

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Thị Hồng (SN 1987), Lê Thị Dư (SN 1950, cùng ngụ quận 5), Lê Hồng Khanh (SN 1980), Bùi Thị Thảo (SN 1996, là vợ Khanh), Nguyễn Quốc Thái (SN 1994, cùng ngụ quận Bình Tân), Trần Minh Trung (SN 1985) và Đào Thị Dụng (SN 1982, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận) về tội “Cướp tài sản”.



Vụ trói người cướp 2 tỷ đồng tại TPHCM: Vở kịch vụng về của bà giúp việc

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an



Theo điều tra, Dư và Hồng là người giúp việc cho một gia đình chuyên kinh doanh vàng, ngoại tệ ở đường Trần Bình Trọng (phường 4, quận 5). Gần đây, do nợ nần thiếu tiền tiêu xài, Hồng rủ Dư và Thảo đi trộm cướp tiền của gia đình này. Kế hoạch là Dư, Hồng làm “nội ứng” và chỉ nơi cất giấu tiền, ngoại tệ…cho đồng bọn.



Chiều tối 9-4, Thái, Trung, Khanh và Thảo đi từ nhà trọ ở quận Bình Tân đến biệt thự ở quận 5. Tới gần nhà, Thái và Khanh xuống xe mang theo ba lô chứa búa, dao, dây… đi bộ vào bấm chuông giả là người giao hàng. Khi Hồng đi ra mở cửa, Thái xông vào trong nhà, Khanh đi theo sau. Tại đây, cả 2 khống chế trói con chủ nhà (cùng Dư và Hồng) rồi dùng dao uy hiếp con chủ nhà mở khóa cửa (có mật khẩu) phòng để lấy tiền Việt Nam và USD trị giá hơn 2 tỷ đồng...



Sau 2 giờ vụ cướp xảy ra, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM và Công an quận 5 ập vào nhà trọ của Thảo ở phường An Lạc, quận Bình Tân khống chế, bắt giữ Thảo cùng 4 đối tượng. Tại đây, công an thu giữ toàn bộ tang vật vụ cướp. Từ lời khai, công an bắt thêm Hồng, Dư là đồng phạm, trong đó, Hồng được xác định là đối tượng cầm đầu.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)