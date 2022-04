Bắt nghi phạm giết chủ cửa hàng quần áo khi đang lẩn trốn ở chuồng lợn

Khoảng 10h30 ngày 12.4, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm giết chủ cửa hàng quần áo ở thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên).



Người phụ nữ dùng dao đâm cô gái trẻ tử vong trước cửa hàng quần áo

Lực lượng công an đã bắt được đối tượng Phạm Thị Hà (áo hồng). Ảnh: CTV.



Trưa 12.4, thông tin từ một lãnh đạo Công an huyện Tân Yên cho biết, khoảng 10h30 ngày 12.4, lực lượng công an đã bắt được Phạm Thị Hà - nghi phạm giết chủ cửa hàng quần áo ở thị trấn Nhã Nam.



Theo lãnh đạo thị trấn Nhã Nam, Phạm Thị Hà bị bắt khi đang trốn trong chuồng lợn bỏ hoang tại một ngôi nhà gần UBND thị trấn Nhã Nam.



Lãnh đạo thị trấn Nhã Nam cho biết thêm, đối tượng Hà chưa có chồng con, làm nghề tự do. Đối tượng Hà và chủ cửa hàng bán quần áo bị giết ở cùng tổ dân phố.



Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, khoảng 20h tối 11.4, tại Tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam xảy ra vụ án giết người.



Cụ thể, đối tượng Phạm Thị Hà đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ, khiến chị chị D.T.T.M (SN 1997) chủ hàng quần áo thời trang ở thị trấn Nhã Nam bị thượng nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Hà vứt hung khí lại hiện trường và bỏ trốn. Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn nhỏ giữa Hà và chị M.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Tân Yên và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng và làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.



https://laodong.vn/phap-luat/bat-nghi-pham-giet-chu-cua-hang-quan-ao-khi-dang-lan-tron-o-chuong-lon-1033190.ldo

Theo HỮU CHÁNH (LĐO)