Bắt nghi phạm dùng súng hoa cải bắn 2 anh em ruột

Sau khi lần lượt nổ súng bắn 2 anh em ruột, Hùng ném khẩu súng bắn đạn hoa cải xuống sông rồi bỏ trốn.





Ngày 8-4, thông tin từ Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ Đoàn Mạnh Hùng, nghi phạm dùng súng bắn đạn hoa cải lần lượt bắn 2 anh em ruột, khiến 1 người trọng thương.



Khu vực xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 19 giờ ngày 7-4, Đoàn Mạnh Hùng (32 tuổi, ở tại đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) hẹn anh Nguyễn Văn M. (39 tuổi, ở tại đường Lê Lai, quận Ngô Quyền) đến khu vực trước của nhà số 70 đường Ngô Quyền để giải quyết mâu thuẫn.



Tại đây, Đoàn Mạnh Hùng đã bất ngờ sử dụng súng bắn đạn hoa cải nhằm về phía anh Nguyễn Văn M. bóp cò. Rất may, anh M. không bị trúng đạn.



Ngay sau đó, anh M. liền gọi điện thoại cầu cứu anh trai là Nguyễn Văn Th. (42 tuổi). Ông Th. nhận được điện thoại của em liền lao đến giải cứu. Vừa đến khu vực trước của nhà số 70 đường Ngô Quyền, ông Th. bị Hùng dùng súng bắn đạn hoa cải bắn thẳng vào người.



Ông Th. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp (Hải Phòng) trong tình trạng bị nhiều viên đạn bi găm vào người.



Sau khi gây ra vụ nổ súng, Đoàn Mạnh Hùng đã ném khẩu súng bắn đạn hoa cải suống sông Cấm, phía sau khu vực nhà số 70 rồi tìm đường lẩn trốn. Khoảng 21 giờ cùng ngày. Công an quận Ngô Quyền đã khống chế, bắt được Hùng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực đường Ngô Quyền.



Công an quận Ngô Quyền đang khẩn trương truy tìm khẩu súng bắn đạn hoa cải được Hùng dùng để gây án.



Hiện, Công an quận Ngô Quyền đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng khẩn trương xác minh, điều tra vụ án.

Theo Tr.Đức (NLĐO)