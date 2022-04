Án mạng tại Bến xe Ngã tư Ga, TP HCM

Hai người đàn ông cãi nhau ở Bến xe Ngã tư Ga, bất ngờ một người dùng vật nhọn đâm đối phương gục tại chỗ.





Ngày 11-4, các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đang phối hợp với Công an quận 12 lấy lời khai, làm rõ vụ một người tử vong tại Bến xe Ngã tư Ga (quận 12).



Chiều một ngày trước, người dân khu vực nghe thấy hai người đàn ông cự cãi nên chạy ra can ngăn, một trong hai người lấy xe bỏ đi nhưng bất ngờ dừng lại.





Hiện trường vụ việc



Người này cầm một vật nhọn đuổi theo người đàn ông tranh cãi với mình, đâm một nhát vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.



Đâm đối phương xong, người đàn ông lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Nạn nhân bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.



Nhận được tin báo của người dân, các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan. Công an đồng thời ráo riết truy tìm cũng như vận động người gây án ra đầu thú.

