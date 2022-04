An Khê: Bắt tạm giam đối tượng có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản

(GLO)- Ngày 27-4, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Văn Khoa (SN 1984, trú tại tổ 13, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Công an thị xã An Khê đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Khoa. (ảnh Công an thị xã An Khê cung cấp)

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 2-2-2022, anh Bùi Tấn Thời (phường An Bình, thị xã An Khê) chở gia đình đi chúc Tết về và đỗ xe ô tô trên vỉa hè bên phải đường theo hướng thị xã An Khê đi huyện Đak Pơ thì Khoa điều khiển xe ô tô chạy từ phía sau vượt lên trước và đỗ cách xe anh Thời khoảng 20 m. Tiếp đó, Khoa xuống xe, đi tới trước đầu xe của anh Thời rồi rút một vật (nghi là khẩu súng bắn đạn cao su) bắn 3 phát đạn, trong đó, 1 phát chỉ thiên, 2 phát bắn vào xe làm hư hỏng gương chiếc hậu và kính chắn gió phía trước, bên trái của xe. Anh Thời sau đó đã điều khiển xe đến trình báo Công an thị xã An Khê.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra, làm rõ. Được biết, Khoa là đối tượng có 4 tiền án, sau khi chấp hành án phạt tù về địa phương tiếp tục nhiều lần phạm tội.