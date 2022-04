An Khê bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 21-4, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thừa (SN 1991, trú tại tổ 5, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.





Đối tượng Nguyễn Văn Thừa. Ảnh Công an thị xã An Khê cung cấp

Trước đó, vào ngày 15-4, Công an thị xã An Khê tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thừa tại số nhà 44A đường Phan Chu Trinh (phường An Phú). Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 1 gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, 70 viên nén màu xanh và 18 viên nén màu hồng. Đối tượng khai nhận tang vật trên là ma túy dạng khay (Ketamine) và kẹo (MDMA) mua về để bán lại kiếm lời.



R’Ô PRIN