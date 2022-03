"Trùm Parkour" Trần Trọng Hiếu bị khởi tố vì tàng trữ ma túy

Trần Trọng Hiếu được coi là "trùm Parkour", từng tham dự Olympic Tokyo bị cáo buộc tàng trữ trái phép chất ma tuý.



Trần Trọng Hiếu và Nguyễn Tuấn Anh (từ trái qua) bị khởi tố vì tàng trữ trái phép chất ma tuý. Ảnh: Công an quận Nam Từ Liêm

Ngày 20.3, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Trọng Hiếu (27 tuổi, trú huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Tuấn Anh (35 tuổi) trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".



Trước đó, vào khoảng 22h ngày 12.3, tại đường Trần Văn Lai, Công an phường Mỹ Đình 1 đã phát hiện nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.



Qua kiểm tra, phát hiện trong ví của thanh niên này có 1 viên nén màu cam in chữ FANTA. Nam thanh niên khai nhận tên là Trần Trọng Hiếu và viên nén này là ma túy kẹo.



Tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ quả tang và đưa Hiếu về trụ sở làm việc. Tại đây, Hiếu khai nhận viên ma tuý này được người bạn là Tuấn Anh cho.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định và triệu tập Nguyễn Tuấn Anh đến làm việc. Lời khai của Tuấn Anh phù hợp với khai nhận của Hiếu.



Kết quả giám định cho thấy, viên nén màu cam là ma tuý MDMA có khối lượng 0,430 gram.



Trần Trọng Hiếu được biết đến là "trùm Parkour" tại Việt Nam. Năm 2019, Hiếu từng được cộng đồng biết đến khi thực hiện cú nhảy lộn ngược qua khoảng không của hai nóc nhà 18 tầng ở Hà Nội.



Hiếu nổi danh trên mạng không chỉ ở trong nước mà còn quốc tế, được mệnh danh là Cork Boy vì nghĩ ra kiểu nhảy lộn (cork) trên không 360 độ rồi cắm chân xuống đường ray.



Đầu tháng 3.2020, Hiếu bất ngờ nhận được giấy mời đích danh tham dự thi đấu từ Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020.



Theo Điều 249 Bộ Luật hình sự 2015, hành vi tàng trữ từ 0,1 gram đến dưới 5 gram các loại heroin, cocain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khung hình phạt từ 1-5 năm tù.





https://laodong.vn/phap-luat/trum-parkour-tran-trong-hieu-bi-khoi-to-vi-tang-tru-ma-tuy-1025538.ldo



Theo Quang Việt (LĐO)