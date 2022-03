Triệu tập Tiktoker kêu gọi người đến khu du lịch của gia đình bà Phương Hằng biểu tình

Sáng 27/3, Công an tỉnh Bình Dương thông tin vừa mời chủ tài khoản mạng xã hội TikTok lên làm việc, sau khi người này kêu gọi mọi người đến Khu du lịch Đại Nam để biểu tình.





Theo công an, thời gian qua qua trên tài khoản mạng xã hội TikTok@phunguniexport có đăng tải 1 video nội dung kêu gọi biểu tình vào 7h sáng ngày 27/3 tại cổng Khu du lịch Đại Nam, thuộc phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.



Khu du lịch Đại Nam do bà Nguyễn Phương Hằng làm Tổng Giám đốc điều hành.



Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an TPHCM xác định và mời chủ tài khoản mạng xã hội TikTok@phunguniexport là anh Lê Văn Phụng (SN 1990, tạm trú tại khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để làm rõ sự việc.





Công an làm việc với Phụng



Tại buổi làm việc, Phụng thừa nhận vào trưa ngày 26/3 có đăng video nêu trên với mục đích để câu like, câu view. Qua buổi làm việc, Lê Văn Phụng đã thấy được việc làm của mình là sai trái và đã gỡ bỏ video trên, cam kết không tái phạm.



Qua sự việc nêu trên Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân không nên vì lợi ích trước mắt hoặc bức xúc tức thời mà có những hành động, phát ngôn vi phạm những quy định của pháp luật, gây nên hậu quả đáng tiếc, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.





Theo Hương Chi (TPO)