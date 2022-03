Thuê ô tô đi từ TP.HCM đến Vĩnh Long, vào chùa trộm 2 tượng voi sứ

Hải thuê xe ô tô chở thêm 2 người khác đi từ TP.HCM đến chùa Ông ở H.Bình Tân (Vĩnh Long) trộm 2 tượng gốm sứ hình con voi rồi đem bán cho người ở tỉnh Thái Bình.





Ngày 29.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Tân (Vĩnh Long) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Thanh Hải (42 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.





Bị can Trương Thanh Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Xuân Phúc





Theo hồ sơ, chiều 24.1, Hải thuê xe ô tô và chở 2 người khác đi từ TP.HCM đến chùa Ông (tọa lạc ấp Tân Vĩnh, xã Tân Lược, H.Bình Tân) để trộm tài sản. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 25.1, cả 3 lẻn vào chùa tìm tài sản trộm.



Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an H.Bình Tân nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định được nghi can và truy tìm tài sản bị mất trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Bình Tân đã bắt giữ được Hải và thu hồi tài sản từ người mua ở tỉnh Thái Bình trả lại cho người đại diện chùa Ông theo quy định.



Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản H.Bình Tân, tổng giá trị của 2 cái ghế đôn làm bằng sứ, có hình con voi là 60 triệu đồng.





Hai con voi bằng gốm sứ có trị giá 60 triệu đồng. Ảnh: Xuân Phúc





Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Tân (Vĩnh Long) kêu gọi những người liên quan đến vụ trộm tại chùa Ông trên nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Theo Xuân Phúc (TNO)