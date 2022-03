Thấy vợ ân ái cùng nhân tình, chồng cầm dao đâm chết cả hai người

Khi thấy vợ ly thân đang ân ái với người tình, Trần Văn Lượng (Tuyên Quang) đã dùng dao xông vào đâm chết vợ cùng nhân tình.





Sáng nay 21-3, lãnh đạo UBND xã Sơn Nam (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) cho biết Công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra một vụ án mạng khiến 2 người tử vong.





Hiện trường vụ án mạng chồng đâm chết người vợ ly thân và nhân tình - Ảnh: Facebook



Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Nam (huyện Sơn Dương), do mâu thuẫn tình cảm nên chị Tr.Th.V. (35 tuổi) đã ly thân với chồng là Trần Văn Lượng (35 tuổi, ở thôn Bình Man, xã Sơn Lam), chuyển ra sống ở nhà anh trai tại thôn Bình Thái. Trong quá trình sống ly thân, chị V. nảy sinh tình cảm đối với anh Tr.X.P..



"Khoảng 19 giờ tối 20-3, khi phát hiện vợ mình đang ân ái cùng anh P. ở trong nhà, Lượng cầm dao xông vào đâm, chém vợ và nhân tình. Hậu quả là anh P. chết tại chỗ, còn chị V. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cũng không qua khỏi"- lãnh đạo UBND xã Sơn Nam nói.



Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Nam, sau khi gây án đâm chết vợ và nhân tình, Lượng gọi điện thoại cho người thân đến hiện trường. Sau đó, công an xã có mặt bảo vệ hiện trường và đưa Lượng về trụ sở công an để điều tra.



Theo NINH CƠ (NLĐO)