Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

(GLO)- Những năm qua, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) đã quyết liệt đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động của tội phạm ma túy. Những kết quả tích cực trong cuộc chiến này đã góp phần cùng lực lượng Công an toàn tỉnh bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.





Trước tình hình tội phạm liên quan đến ma túy gia tăng, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy toàn tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá diễn biến, thực trạng hoạt động tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp. Trên cơ sở đó, lực lượng này kịp thời tham mưu giúp Giám đốc Công an tỉnh, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Bộ Công an), Chủ tịch UBND tỉnh huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện hiệu quả công tác phòng-chống và kiểm soát tội phạm ma túy. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy. Từ năm 2002 đến nay, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy toàn tỉnh đã phối hợp bắt giữ hơn 1.790 vụ với hơn 4.390 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy trên địa bàn; tang vật thu giữ gồm: 2,429 kg heroin, 4,624 kg ma túy đá, hơn 2 kg Ketamine, 0,905 kg thuốc lắc, 5.704 cây cần sa, 29 kg cần sa khô, hơn 60 gram nhựa cần sa, hơn 5,5 gram thuốc phiện, 37 khẩu súng cùng nhiều phương tiện, tài sản khác liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (thứ 2 từ phải sang) tặng bằng khen cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh). Ảnh: Hữu Trường



Nhiều vụ án, chuyên án được Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh) và Công an các huyện xác lập, đấu tranh thành công đã khẳng định vai trò, tinh thần quyết tâm, mưu trí trong cuộc chiến với tội phạm ma túy. Điển hình như sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21-7-2021, tại xã Ia Phí (huyện Chư Păh), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy bắt quả tang 2 đối tượng: Dương Hồng Thái (SN 1988, trú tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai), Nguyễn Thị Mai Linh (SN 1999, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm: 1,2 kg ma túy đá, 1 khẩu súng và 1 hộp tiếp đạn có chứa 5 viên đạn, 16 viên đạn AK, 1 xe ô tô. Đây là chuyên án có số lượng ma túy đá bị phát hiện, thu giữ lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay.



Trước đó, vào đầu tháng 1-2021, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy xác lập chuyên án phối hợp đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi mua bán ma túy trên địa bàn huyện Chư Sê. Đến ngày 16 và 17-1-2021, đơn vị lần lượt bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây gồm: Lê Văn Lĩnh (SN 2002), Huỳnh Thủy (SN 1998), Trần Quang Bình (SN 1992), Đinh Hoàng Bảo Ân (SN 1989), Phạm Ngọc Tân (SN 1990) và Lê Công Tú (SN 1999, cùng trú tại thị trấn Chư Sê). Kết thúc chuyên án, đơn vị thu giữ 450 gram Ketamine, 265 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng bắn đạn cao su.



Thượng tá Nguyễn Lộc Oanh-Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy-cho biết: Công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy ngày càng cam go, quyết liệt. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Giám đốc Công an tỉnh, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy và UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác đấu tranh, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành tạo nên mặt trận đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy. Trong đó, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy đóng vai trò chủ công, nòng cốt, luôn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách và các lực lượng có liên quan; tăng cường phối hợp với Công an các tỉnh và lực lượng chức năng của Vương quốc Campuchia, Lào… tạo thế trận hiệp đồng tác chiến hiệu quả trong đấu tranh với tội phạm ma túy.



HỮU TRƯỜNG