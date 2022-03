Quảng Ngãi: Đột kích Phương Đông Beer Club, phát hiện hàng chục người dương tính ma túy

Thời gian gần đây, Công an TP.Quảng Ngãi đã triệt phá nhiều vụ việc liên quan đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi chứa chấp, sử dụng ma túy trái phép. Ngoài những vụ xử phạt hành chính, giáo dục răn đe, Công an TP.Quảng Ngãi còn khởi tố vụ án, khởi tố bị can một số vụ. Điển hình nhất là giữa tháng 2 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Bé (42 tuổi, trú tại xã Hành Thuận, H.Nghĩa Hành) quản lý cơ sở karaoke - massage Đông Đô Hải do liên quan đến việc chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy. Tại cơ sở karaoke - massage Đông Đô Hải trước đó, Công an TP.Quảng Ngãi đã kiểm tra, phát hiện 20 nam nữ thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ sở này còn vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19. Công an TP.Quảng Ngãi đã làm rõ hành vi của bà Bé: lợi dụng vai trò quản lý, cố tình để các nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trái phép, bất chấp pháp luật quy định về phòng, chống dịch Covid-19.