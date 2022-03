Phó giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh, Phó Chủ tịch TP.Từ Sơn bị bắt: Sai phạm dự án Đồng Sen

Cuối 2018, Thanh tra thị xã Từ Sơn (nay là TP.Từ Sơn) đã chỉ ra nhiều sai phạm đối với Dự án đất dân cư dịch vụ Đồng Sen.



Bắc Ninh bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Từ Sơn

Khu vực dự án đất dân cư dịch vụ Đồng Sen khiến lãnh đạo Sở Tài chính Bắc Ninh, TP.Từ Sơn bị bắt. Ảnh: Trần Tuấn.





Như Lao Động đã đưa tin, Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây đã bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Từ Sơn Nguyễn Thế Tuấn và ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cùng một Trưởng phòng của Sở này, để điều tra những vi phạm xảy ra trên địa bàn.



Việc bắt giữ trên liên quan đến sai phạm tại dự án đấu giá đất kinh doanh dịch vụ Đồng Sen, phường Đồng Nguyên (TP.Từ Sơn).



Liên quan đến vụ án này, nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn cũng đã bị truy tố, chuẩn bị đưa ra xét xử.



Các lô đất dự án Đồng Sen có vị trí đắc địa lại được bán đấu giá, nhiều lô đã xây dựng nhà cửa, lán xưởng. Ảnh: Trần Tuấn.



Từ lời khai của các bị cáo trên trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tách vụ án mới, bắt giữ các bị can nêu trên để điều tra, làm rõ.



Theo tìm hiểu, liên quan đến sai phạm đất đai trên địa bàn phường Đồng Nguyên, cuối 2018 thanh tra thị xã Từ Sơn (nay là TP.Từ Sơn) đã chỉ ra nhiều sai phạm đối với Dự án đất dân cư dịch vụ Đồng Sen.



Được biết, Dự án dân cư dịch vụ Đồng Sen thuộc địa phận thôn Vĩnh Kiều (nay thuộc địa phận khu phố Vĩnh Kiều 1, Vĩnh Kiều 2, Vĩnh Kiều 3) và thôn Tam Lư (nay là khu phố Tam Lư), phường Đồng Nguyên, do UBND phường Đồng Nguyên làm chủ đầu tư. Tổng diện tích đất được quy hoạch thực hiện dự án là hơn 97,8 nghìn m2 với tổng mức đầu tư được phê duyệt trên 95 tỉ đồng.



Đối với dự án này, tỉnh Bắc Ninh đồng ý cho tiến hành lập hồ sơ bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng từ năm 2007. Sau đó, tổ tác nghiệp và các khu phố Vĩnh Kiều 1, Vĩnh Kiều 2 đã chi hơn 5,6 tỉ đồng để bồi thường, hỗ trợ về đất theo mức giá 140.000 đồng/m2 cho các hộ dân bị thu hồi đất tại khu dự án Đồng Sen, dẫn đến chênh lệch thừa hơn 2 tỉ đồng so với hơn 3,5 tỉ đồng theo phương án được phê duyệt.



Còn tổ tác nghiệp và khu phố Tam Lư chi hơn 12 tỉ đồng để bồi thường, hỗ trợ về đất theo mức giá 568.600 đồng/m2 cho các hộ dân có đất bị thu hồi dự án, dẫn đến chênh lệch thừa hơn 9,7 tỉ đồng so với hơn 2,2 tỉ đồng theo phương án được phê duyệt.



Các xưởng sản xuất tại các lô đất này chủ yếu liên quan đến sản xuất gỗ. Ảnh: Trần Tuấn



Tổng số tiền khu phố Vĩnh Kiều 1, Vĩnh Kiều 2 và Tam Lư chi trả thừa so với phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt lên tới hơn 11,8 tỉ đồng.



Ngoài ra, tổ tác nghiệp và khu phố Tam Lư còn tự ý chi hơn 675 triệu đồng để bồi thường, hỗ trợ đối với 1.176m2 đất nông nghiệp tại khu Đồng Mầu, Dây Gai cho 7 hộ gia đình, cá nhân khu phố Tam Lư cùng với đợt chi trả bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện dự án Đồng Sen.



Trong khi đó, khu phố Vĩnh Kiều 1, Vĩnh Kiều 2 còn chi trả cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi tại dự án khu Đồng Sen được hưởng như đất dân cư dịch vụ, với số tiền hơn 5,9 tỉ đồng theo mức hỗ trợ 150.000/m2.



Sau quá trình thanh tra dự án Đồng Sen, Thanh tra thị xã Từ Sơn khẳng định, UBND phường Đồng Nguyên đã buông lỏng quản lý Nhà nước về đất đai, tài chính, để các khu phố Vĩnh Kiều 1, Vĩnh Kiều 2 và Tam Lư thực hiện không đúng chính sách, pháp luật.



Trong đó, khu phố Vĩnh Kiều 1 và Vĩnh Kiều 2 đã tự ý nâng mức bồi thường, hỗ trợ từ 99.000 đồng/m2 theo quy định lên 140.000 đồng/m2. Khu phố Tam Lư tự nâng mức bồi thường, hỗ trợ lên gấp nhiều lần, từ 99.000 đồng/m2 lên 568.600 đồng/m2.





Một trong số 79 lô đất dự án Đồng Sen. Ảnh: Trần Tuấn.



Cơ quan thanh tra còn phát hiện, năm 2014, để tạo kinh phí thực hiện dự án, sau khi xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ Đồng Sen, UBND phường Đồng Nguyên, UBND thị xã Từ Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh có tờ trình về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất của dự án. Theo đó, tổng số lô đất được đấu giá là 79 lô, với tổng diện tích đấu giá là 6.500 m2, và tổng số tiền trúng đấu giá là 54,3 tỉ đồng.



Toàn bộ số tiền đấu giá trên được tạm ứng để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại dự án. Nhưng trong quá trình triển khai, chủ đầu tư là UBND phường Đồng Nguyên đã để xảy ra nhiều sai phạm. Do đó, năm 2014, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra dự án và UBND phường Đồng Nguyên sau đó đã phải tổ chức điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, khắc phục các thiếu sót, vi phạm.





