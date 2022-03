Nguyên nhân ban đầu vụ giết người tình rồi phân xác giấu trong nhà

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Dũng đã nhẫn tâm ra tay sát hại người yêu rồi phân xác nạn nhân, giấu lên tầng 2 của nhà mình.



Thi thể nạn nhân được phát hiện tại tầng 2 của một ngôi nhà tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình. Ảnh: NT





Chiều ngày 27.3, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Dũng (sinh năm 1985, trú tại số nhà 1, ngõ 36, phố Chu Văn An, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình để điều tra về hành vi giết người.



Theo đó, vào chiều cùng ngày, ông N (bố của Dũng) phát hiện trong nhà có mùi hôi thối nên đi kiểm tra. Khi lên đến tầng 2, ông N phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ tủ quần áo nên đã mở ra kiểm tra thì tá hỏa khi thấy một phần thi thể của người phụ nữ.



Đối tượng Phạm Văn Dũng bị bắt giữ. Ảnh: NT



Ngay lập tức ông N đã đến cơ quan công an để trình báo. Lực lượng công an đã có mặt để phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra, xác minh. Nạn nhân được xác định là chị N.T.T, sinh năm 1992 (trú tại tổ 22, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình).



Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi can gây ra vụ án mạng trên là Phạm Văn Dũng.



Theo kết quả điều tra ban đầu, giữ Dũng và chị T có mối quan hệ tình cảm với nhau, khoảng 9h sáng ngày 23.3, chị T đi xe đến Dũng chơi, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 19h cùng ngày, Dũng đã bóp cổ kiến chị T tử vong. Sau khi gây án, Dũng đã phân xác nạn nhân và giấu trên tầng 2.





