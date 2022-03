Nam thanh niên táo tợn đổ xăng ra sàn giao dịch để cướp ngân hàng Agribank

Sau khi quan sát, Trần Tuấn Anh đã đổ xăng ra sàn phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) ở Thái Nguyên nhằm cướp ngân hàng.





Tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết các lực lượng chức năng vừa kịp thời ngăn chặn, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi có dấu hiệu cướp ngân hàng.





Trần Tuấn Anh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên



Theo công an, vào khoảng 17 giờ ngày 31-3, Trần Tuấn Anh (SN 1995; trú tại phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), điều khiển xe máy tới phòng giao dịch Đán, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Nam Thái Nguyên, sau một hồi quan sát, Tuấn Anh đã đi vào chi nhánh, đổ xăng ra sàn phòng giao dịch.



Thấy vậy, lực lượng bảo vệ của chi nhánh đã khống chế được đối tượng và báo cho lực lượng công an đến kịp thời bắt giữ.



Theo lời khai ban đầu, do gia đình đang nợ số tiền khoảng 2 tỉ đồng, Tuấn Anh đã lên kế hoạch đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Từ ngày 29-3, Tuấn Anh đã đi từ Vĩnh Phúc đến Thái Nguyên, thuê phòng trọ và đi quanh TP để tìm địa điểm gây án.



Chiều 31-3, thấy phòng giao dịch Đán vắng người nên Tuấn Anh đã quyết tâm thực hiện hành vi cướp ngân hàng.



Hiện, Công an TP Thái Nguyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo B.H.Thanh (NLĐO)