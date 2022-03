Một đại úy công an ở Nghệ An buôn 3,3 kg ma túy

Trong thời gian đang công tác tại một cơ quan công an huyện ở Nghệ An, đại úy Trần Văn Việt đã 3 lần buôn bán ma túy, với tổng trọng lượng hơn 3,3 kg ma túy.

Sáng 24.3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án buôn bán trái phép chất ma túy, trong đó có một bị cáo nguyên là đại úy công an.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, trong thời gian đang tác tại cơ quan công an một huyện ở Nghệ An với cấp bậc đại úy, Trần Văn Việt (37 tuổi) quen biết với một người đàn ông dân tộc Mông. Người này nói với Việt có nguồn ma túy từ Lào về và ngỏ ý rủ Việt tìm mối để bán kiếm lời và Việt đã đồng ý.



Cựu đại úy Trần Văn Việt (đứng) và các đồng phạm tại tòa. Ảnh: K.H

Thông qua bạn bè, Việt quen Nguyễn Trọng Minh Quang (32 tuổi, ngụ P.Quán Bàu, TP.Vinh, Nghệ An) và cả hai thống nhất mua bán ma túy.

Từ tháng 7.2020 đến tháng 9.2020, Việt đã 3 lần mua bán ma túy cho Quang.

Trong số đó, 2 lần vào tháng 7 và tháng 8.2020, mỗi lần Quang gọi điện cho Việt đặt mua 1 kg ma túy dạng ketamine, giá 425 triệu đồng. Việt liên hệ đến đầu mối để mua ma túy. Số ma túy này sau đó được Quang thuê Nguyễn Văn Khánh (28 tuổi, ngụ H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) gửi xe khách vào TP.HCM.

Sau hai vụ trót lọt, Quang tiếp tục đặt mua của Việt 1 kg ma túy đá. Thời điểm đó, Việt cũng nhận được điện thoại đặt mua 1 bánh heroin từ một người khác.

Chiều 13.9.2020, khi Việt điều khiển xe ô tô đi đến H. Nghĩa Đàn (Nghệ An) thì bị tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Văn Việt phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 3,3 kg ma túy. Tại tòa, Việt thừa nhận hành vi phạm như cáo trạng cáo buộc và xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Việt, Nguyễn Trọng Minh Quang tù chung thân, Nguyễn Văn Khánh 20 năm tù.