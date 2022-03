Mang Yang: Một đối tượng vứt bỏ tang vật trộm cắp rồi tẩu thoát

(GLO)- Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, bị lực lượng Công an phát hiện, truy đuổi, đối tượng đã vứt bỏ tang vật, lợi dụng đêm tối chạy trốn vào rừng.





Tang vật và phương tiện đang bị cơ quan Công an tạm giữ. Ành: Nguyễn Hữu

Vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 21-3, tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 19 thì nhận được tin báo của Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Mang Yang về việc đề nghị phối hợp bắt đối tượng trộm cắp tài sản đang bỏ trốn trên xe mô tô nhãn hiệu Air Blade theo hướng huyện Mang Yang đi thị xã An Khê.

Ít phút sau, tại Km113 trên quốc lộ 19 (thuộc địa phận huyện Mang Yang), tổ công tác phát hiện một người điều khiển xe mô tô có đặc điểm giống như tin báo nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà manh động tăng ga lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ rồi chạy thoát. Tổ công tác lập tức truy bắt. Chạy được khoảng 50 m, lợi dụng đêm tối, đối tượng đã bỏ lại phương tiện và tang vật trốn vào khu vực rừng núi thoát thân.



Tang vật tạm giữ gồm 1 xe mô tô BKS 81B1-781.91 và 1 bao tải chứa phụ tùng điện, dây điện. Phòng Cảnh sát Giao thông tiến hành tra cứu xác định chủ sở hữu chiếc xe trên của một người trú tại xã Diên Phú, TP. Pleiku.

Hiện cơ quan Công an đang tích cực phối hợp điều tra, truy tìm đối tượng gây ra vụ trộm để xử lý theo pháp luật.



NGUYỄN HỮU