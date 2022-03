"Mạng xã hội với pháp luật vì bình yên cuộc sống": Thiết thực, hiệu quả

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn giải quyết thủ tục hành chính và phòng-chống tội phạm, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình “Mạng xã hội với pháp luật vì bình yên cuộc sống”. Qua một thời gian triển khai, mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Huyện Phú Thiện có 10 xã, thị trấn với 86.862 khẩu, người Jrai chiếm hơn 50% dân số. Nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, cuối năm 2020, Công an huyện Phú Thiện đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện thành lập mô hình “Mạng xã hội với pháp luật vì bình yên cuộc sống” dựa trên nền tảng mô hình “Công an huyện tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua mạng xã hội”. Ban đầu, Công an huyện thí điểm triển khai tại các xã: Ia Peng, Chrôh Pơnan, Chư A Thai và thị trấn Phú Thiện. Sau đó, mô hình được nhân rộng ra các địa phương còn lại.

Thông qua mô hình, Công an các địa phương đã đăng hơn 37.835 bài viết, hình ảnh, video trên 33 trang mạng (30 trang Facebook, 3 trang Zalo). Các nội dung thông tin được đăng tải thường xuyên, kịp thời để phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung vào công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm; trật tự an toàn giao thông; thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tố giác đối tượng vi phạm pháp luật, đối tượng truy nã; phòng-chống dịch Covid-19... Riêng trang Facebook của Công an huyện Phú Thiện đã thu hút hơn 35.827 người theo dõi và tương tác. Qua đó, hệ thống chính quyền cơ sở và người dân nhiệt tình hơn trong công tác phối hợp và tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lợi-Bí thư Chi bộ thôn Tân Điệp 1 (xã Ia Ake) cho biết: “Thông qua các buổi họp dân, chúng tôi đã thông tin một số nội dung trên trang mạng xã hội Facebook của Công an địa phương để bà con nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng”.

Công an xã Ia Ake (huyện Phú Thiện) thường xuyên theo dõi để nắm bắt thông tin người dân phản ánh trên trang Facebook của đơn vị. Ảnh: R’Ô HOK

Đặc biệt, từ khi triển khai mô hình đến cuối năm 2021, Công an huyện Phú Thiện đã tiếp nhận 481 nguồn tin phản ánh liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó, 209 thông tin phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông; 21 thông tin phục vụ công tác thu gom vũ khí, vật liệu nổ trái phép; 28 thông tin phục vụ xác minh, đấu tranh làm rõ số đối tượng trộm cắp vặt; 15 thông tin phản ánh về tình hình hoạt động của một số đối tượng tù tha trên địa bàn; 37 thông tin phản ánh về vi phạm quy định đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng; 171 thông tin phản ánh về công tác phòng-chống dịch Covid-19... Các nguồn tin giúp cho các đội nghiệp vụ của Công an huyện và Công an các xã, thị trấn có cơ sở gọi hỏi, răn đe, giáo dục 31 đối tượng trộm cắp vặt, lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã 5 trường hợp; tổ chức mời giáo dục, răn đe, yêu cầu ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ đối với 487 lượt thanh-thiếu niên; gọi răn đe 12 trường hợp tuyên truyền nội dung sai sự thật về dịch Covid-19; xử phạt 2 trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên không gian mạng; răn đe nhắc nhở 19 đối tượng tù tha về vì có hành vi gây rối; xác minh làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản; vận động người dân giao nộp 39 khẩu súng tự chế, trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng 2 vụ với 2 đối tượng.

Trao đổi với P.V, Trung tá Đỗ Xuân Hưng-Phó Trưởng Công an huyện-cho biết: Mô hình “Mạng xã hội với pháp luật vì bình yên cuộc sống” đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chủ động, sáng tạo, kịp thời trong việc đánh giá, phân tích, dự báo tình hình để kịp thời đưa ra biện pháp phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, vướng mắc để mô hình ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.