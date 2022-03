Khởi tố 5 đối tượng dùng súng cao su hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn tình cảm

Ngày 11.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

Vỏ đạn thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CA ĐN

Đây đều là các đối tượng giữ vai trò chủ mưu trong vụ dùng súng cao su hỗn chiến tại khu vực siêu thị Big C, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hoà, gây hoang mang dư luận vào ngày 1.3.

Theo đó, 5 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng, gồm: Dương Quang Hà (Hà Lép, 24 tuổi); Bùi Ngọc Trí (29 tuổi); Phạm Thanh Tuấn (31 tuổi); Trần Văn Chiến (23 tuổi); Lại Văn Lương (37 tuổi), để điều tra về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

Nhóm đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: CA ĐN

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng trên giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, rủ các đối tượng khác sử dụng hung khí, súng tham gia vụ hỗn chiến tại khu vực siêu thị Big C, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hoà, gây hoang mang dư luận vào ngày 1.3.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ 10 vỏ đạn, 1 viên đạn cao-su, 3 dao tự chế, 1 tuýp sắt. Công an TP.Biên Hòa cũng tạm giữ hai xe ôtô do nhóm Tuấn sử dụng chở đi đánh nhau.

Nguyên nhân chính dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm trước đó giữa nhóm bạn gái của đối tượng Hoàng Văn Danh và nhóm bạn gái của Phạm Thanh Tuấn vào ngày 28.2. Đến ngày 1.3, Danh gọi điện cho Tuấn, hẹn đến khu vực siêu thị Big C để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn.

Trước khi gặp, Tuấn rủ thêm Chiến, Sang, Thạch và Lương mang theo hung khí là dao tự chế và đi xe ôtô tới khu vực đã hẹn trước. Còn nhóm của Danh cũng có 8 đối tượng.

Sau khi gặp nhau, hai nhóm của Tuấn và Danh lao vào hỗn chiến với nhiều hung khí nóng.

Nhóm của Danh đã nổ khoảng 10 phát súng và dùng dao tự chế đánh nhóm của Tuấn. Hậu quả, nhóm của Tuấn 2 người bị thương bởi các vết chém và trúng đạn súng cao su tự chế.

Hiện, Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.