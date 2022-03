Khởi tố 3 cán bộ y tế làm bệnh án giả

3 cán bộ trên đã làm bệnh án giả chẩn đoán suy tim độ III cho đối tượng Đặng Thị Mến (52 tuổi, ở khu Nam Tiến, thị trấn Phong Châu, bị tuyên phạt 5 năm tù về tội chứa mại dâm) để được hoãn thi hành án 12 tháng.





Ngày 17-3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can về hành vi “Giả mạo trong công tác”. Cả 3 bị can bị khởi tố đều là cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, gồm: Tống Xuân Hải (46 tuổi, điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp); Hán Quang Chung (42 tuổi, cán bộ Phòng Kế hoạch Tổng hợp); Đinh Quốc Phương (41 tuổi, cán bộ Khoa Truyền nhiễm).



Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn kiến nghị của cử tri thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh về việc có 3 trường hợp phạm tội được hoãn thi hành án. Cử tri nghi ngờ có dấu hiệu làm trái quy định của pháp luật.



Dựa trên kiến nghị của cử tri, lực lượng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội của một số cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Theo đó, 3 cán bộ trên đã làm bệnh án giả chẩn đoán suy tim độ III cho đối tượng Đặng Thị Mến (52 tuổi, ở khu Nam Tiến, thị trấn Phong Châu, bị tuyên phạt 5 năm tù về tội chứa mại dâm) để được hoãn thi hành án 12 tháng.



Cùng với đó, 3 đối tượng trên còn làm hồ sơ bệnh án giả mắc suy tim độ III cho Hoàng Thị Kim Hoa (51 tuổi, ở khu 4, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh) bị phạt tù 8 tháng 10 ngày về tội đánh bạc để xin được hoãn đi tù.

Theo NGUYỄN QUỐC (SGGPO)