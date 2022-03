Giả mạo Facebook lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để nhắn tin lừa cán bộ chuyển tiền

Nhóm đối tượng giả mạo tạo tài khoản Facebook, Zalo của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để kết bạn với cán bộ, nhân viên cấp dưới sau đó chỉ đạo chuyển tiền phục vụ công việc cơ quan hoặc vay mượn xử lý công việc gấp cá nhân để chiếm đoạt..



Giả mạo Facebook, Zalo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đồ họa: Sổ Châu



Ngày 18.3, thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra nhóm nghi phạm mạo danh lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện một số nghi phạm giả mạo tài khoản Facebook, Zalo, Gmail của lãnh đạo, một số cơ quan nhà nước để kết bạn với cán bộ, nhân viên cấp dưới sau đó chỉ đạo chuyển tiền phục vụ công việc cơ quan hoặc vay mượn xử lý công việc gấp cá nhân để chiếm đoạt.



Các đối tượng truy cập vào trang Facebook, Zalo cá nhân (tài khoản thật) của lãnh đạo các sở, ngành, sau đó thu thập thông tin và lấy hình ảnh cá nhân rồi tạo một tài khoản Facebook, Zalo khác là các tài khoản giả với tên tương tự và sử dụng hình ảnh vừa lấy được làm ảnh đại diện, kết bạn với nhiều người trong danh sách bạn bè, chủ yếu là bạn bè trong nội bộ cơ quan của tài khoản thật.



Sau đó, thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách nhắn tin hỏi thăm, tạo lòng tin với những người vừa kết bạn được để mượn số tiền lớn và yêu cầu gửi tiền vào số tài khoản ngân hàng của một người khác đứng tên chủ tài khoản hoặc số tài khoản có họ tên tương tự lãnh đạo các sở, ngành được chúng mua lại trên mạng. Đề nghị người vừa được kết bạn thực hiện ngay việc chuyển tiền vào các số tài khoản lạ để phục vụ công tác của cơ quan.



“Nhóm nghi phạm này chuyên lừa đảo bằng hình thức này. Việc lừa đảo của nhóm nghi phạm này không riêng gì trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mà là toàn quốc. Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh tập trung cùng với các đơn vị chức năng của Bộ Công an xác minh, làm rõ số đối tượng này” - thượng tá Long nói.



Công an tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa phương thức, thủ đoạn của nhóm nghi phạm với hành vi nêu trên. Đặc biệt, chú ý khi người khác hỏi mượn tiền qua mạng xã hội Facebook, Zalo, đề nghị người dân nên kiểm tra để xác thực lại thông tin cho chính xác.



Liên quan về vấn đề này, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã nắm được và đang chờ phía công an làm rõ. “Cần làm rõ, xử lý nghiêm để tránh làm mất uy tín của lãnh đạo tỉnh” - ông Thanh cho biết.



https://laodong.vn/phap-luat/gia-mao-facebook-lanh-dao-tinh-quang-nam-de-nhan-tin-lua-can-bo-chuyen-tien-1024964.ldo

Theo Thanh Chung (LĐO)