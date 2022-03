Gia Lai: Khởi tố, bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 1,9 tỷ đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Thị Vân (SN 1982, trú phường Yên Thế, TP. Pleiku) và lệnh khám xét để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông tin ban đầu, từ năm 2012 đến 2020, Lã Thị Vân có quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị Nguyện (SN 1963, cùng trú phường Yên Thế) nên đã nhiều lần nhờ bà Nguyện vay tiền để đầu tư làm ăn kinh doanh. Quá trình vay tiền, Vân đều trả tiền gốc và lãi theo cam kết. Khoảng đầu năm 2021, số tiền Vân còn nợ của bà Nguyện là 900 triệu đồng.

Ngày 16-9-2021, Vân cùng chồng là ông P.V.H. thỏa thuận bán căn nhà tại địa chỉ 17/26 đường Tôn Đức Thắng (phường Yên Thế, TP. Pleiku) cho bà Nguyện với số tiền 2,9 tỷ đồng (trong đó cấn trừ số tiền 900 triệu đồng đã nợ từ trước). Do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn nhà trên đang thế chấp vay tại Ngân hàng An Bình-Chi nhánh huyện Chư Sê nên phải rút bìa đỏ thế chấp mới sang tên được. Ngày 11-10-2021, bà Nguyện đưa số tiền 1,951 tỷ đồng cho ông P.V.H. để trả tiền vay ngân hàng, rút bìa đỏ sang tên theo thỏa thuận. Tuy nhiên, khi biết tiền được chuyển vào tài khoản, Vân đã chiếm đoạt số tiền trên rồi sử dụng vào mục đích cá nhân, sau đó cắt liên lạc, bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Thị Vân. Ảnh: Lê Ánh

Sau khi biết Vân lừa đảo tiền đặt cọc mua đất, bà Nguyện đã làm đơn tố giác đối tượng Lã Thị Vân và ông P.V.H. đến cơ quan Công an về hành vi chiếm đoạt số tiền 2,851 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Công an đang tích cực điều tra vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của bị can và bảo vệ quyền lợi người bị hại. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo và đề nghị cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ án trên thì liên hệ với điều tra viên Hồ Quang Dũng, Vũ Quốc Cường-Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ 267A, Trần Phú, TP. Pleiku) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.