Đột kích vườn chuối, bắt hàng chục đối tượng say sưa sát phạt

Hàng chục đối tượng vào trong vườn chuối um tùm, cách xa khu dân cư để đánh bạc, tổ chức đánh bạc nhưng vẫn bị tố giác, bắt giữ.



Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang. Ảnh: CA cung cấp

Sáng ngày 6.3, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An vẫn đang lấy lời khai của hàng chục đối tượng vừa bị công an bắt quả tang khi đang đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại một khu đất trồng chuối cách xa khu dân cư.

Trước đó một ngày, Công an huyện Cần Đước nhận được tin báo của người dân về một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu có nhiều đối tượng tham gia. Địa điểm đánh bạc là một khu đất trồng chuối của ông Nguyễn Văn Đỏ, ấp 3, xã Long Cang.

Công an huyện Cần Đước nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành triệt xóa tụ điểm lắc tài xỉu trên. Phát hiện công an ập vào, các đối tượng định tháo chạy nhưng đã bị bắt giữ.

Tại đây, cơ quan chức năng tạm giữ nhiều tang vật, dụng cụ sử dụng đánh bạc, 29 điện thoại di động, 22 xe môtô các loại và hơn 358 triệu đồng tiền mặt từ các đối tượng. Cơ quan công an đã làm việc với 37 đối tượng có liên quan đến vụ đánh bạc này để làm rõ hành vi vi phạm.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cần Đước xác minh, làm rõ vi phạm và vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.