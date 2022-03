Đồng Nai: Ớn lạnh vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn ở chợ

Mâu thuẫn tiền bạc, 2 người đàn ông ở TP Biên Hoà đã xảy ra xô xát tại chợ Tân Phong, trong đó 1 người đã rút súng bắn 2 phát về phía đối phương.





Ngày 24-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã mời 2 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng tại cổng chợ Tân Phong vào đêm hôm trước.



Gần 23 giờ đêm 23-3, Ngô Vĩnh Vương (SN 1985, ngụ phường Trảng Dài) đến ki-ốt bán hải sản của Lê Thanh Vũ (SN: 1985, ngụ phường Tân Phong), đập cửa nhiều lần để kêu anh Vũ ra nói chuyện.



Vương (thứ 2 từ phải qua) đã bị công an tạm giữ



Tại đây, 2 bên lời qua tiếng lại dẫn tới xô xát. Vũ dùng vật dụng trong cửa hàng ra doạ Vương. Sau đó, Vương lái xe bỏ đi thì bị Vũ dùng gạch ném theo.



Ngay lập tức, Vương rút ra một vật giống súng chĩa về hướng Vũ đồng thời phát ra 2 tiếng nổ lớn. Rất may vào thời điểm này đã khuya, lượng người đi chợ ít nên không ai bị thương.



Nhận tin báo, công an khám nghiệm hiện trường thu giữ 2 vỏ đạn màu vàng, nhận định ban đầu là súng bắn đạn cao su.



Vào cuộc điều tra, công an đã mời đối tượng Vương lên làm việc. Bước đầu, Vương khai nhận là người mang theo súng và nổ súng tại khu vực trên. Sau đó, Vương đem giấu khẩu súng trên máng xối nhà.



Nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng được xác định liên quan đến việc vay mượn tiền và chơi hụi giữa Vương và Vũ. Hiện Công an đang tạm giữ Vương và tiến hành khám xét nơi ở.

Theo NGUYỄN TUẤN (NLĐO)