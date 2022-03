Đak Pơ: Bắt 2 đối tượng trộm cắp thiết bị viễn thông

(GLO)- Ngày 2-3, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Nguyễn Thanh Quy (SN 1995) và Đỗ Xuân Đạt (SN 1996, cùng trú tại thôn Tư Lương, xã Tân An, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Quy (bìa trái) và Đạt cùng tang vật. (ảnh Công an xã Tân An cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 28-2, nhận tin báo của lãnh đạo Trung tâm viễn thông Đak Pơ về việc từ ngày 25 đến 27-2, tại khu vực thôn Tân Phong (xã Tân An), kẻ gian đã vào cắt trộm 132 m dây cáp đồng viễn thông loại 100 đôi luồn cống 100x2x0,5 và loại 50 đôi luồn cống 50x2x0,5; trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân An đã phối hợp với cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Pơ tiến hành điều tra, xác minh, truy xét. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Quy và Đạt. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận sau khi trộm cắp dây cáp trên đã đem đến bãi đất trống thuộc thôn Tân Tụ (xã Tân An) đốt cháy lấy lõi đồng để bán.