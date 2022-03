Đà Nẵng: Bắt băng trộm xe liên tỉnh, dụ dỗ trẻ bụi đời làm 'chuyên gia đá xế'

Đường dây trộm xe máy và “xẻ thịt” tiêu thụ liên tỉnh vừa bị chặt đứt, bắt 16 nghi phạm, trong đó có đến 11 trẻ em từ 13 - 16 tuổi.





Ngày 13.3, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Bá Tuấn (18 tuổi, ngụ tổ 25, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), cùng Trần Đình Ý (28 tuổi, ngụ tổ 65), Huỳnh Văn Hùng (18 tuổi, ngụ tổ 72 cùng P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) về hành vi trộm cắp tài sản. Trong đó, Tuấn là bị can cầm đầu đường dây trộm xe máy liên tỉnh, Ý và Hùng là đối tượng nghiện ma túy thuộc diện theo dõi của địa phương.



Công an quận cũng tạm giữ hình sự Đặng Thành Quân (32 tuổi, ngụ H.Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) và Huỳnh Xuân Triều (33 tuổi, ngụ TP.Quảng Ngãi).



Riêng 11 trẻ em từ 13 đến 16 tuổi tham gia băng trộm xe này đang được gia đình bảo lãnh, chờ xử lý sau.



Quân (bên phải) và Triều bị bắt. Ảnh: Nguyễn Tú



Trước đó, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn Q.Sơn Trà liên tục xảy ra trộm xe máy với cùng đặc điểm gây án ở chung cư, nhà trọ, khu vực vắng vẻ.



Băng trộm này đi theo từng nhóm nhỏ 3-4 người, khi phát hiện người dân sơ hở như xe không trông coi, không khóa cổ... thì trộm.



Loại xe máy bị trộm chủ yếu mang biển số ngoại tỉnh và các dòng xe phổ thông, dễ tiêu thụ như: Honda Air Blade, Wave, Winner, Yamaha Sirius, Exciter…



Số xe máy trộm cắp bị thu hồi. Ảnh: Nguyễn Tú



Qua truy xét, Công an Q.Sơn Trà nghi vấn Nguyễn Bá Tuấn là nghi phạm cầm đầu chuyên dụ dỗ, lôi kéo, chiêu nạp "đàn em" chủ yếu là trẻ bụi đời, sống dạt ở các tụ điểm internet Q.Sơn Trà và Q.Ngũ Hành Sơn.



Chiều 10.3, Công an Q.Sơn Trà bắt giữ Tuấn, Ý, Hùng cùng 11 đàn em tuổi từ 13-16 tuổi.





Từ trái qua: Tuấn, Hùng, Ý. Ảnh: Nguyễn Tú



Theo điều tra, Tuấn bao đàn em ăn chơi và dạy các ngón nghề phá khóa, bẻ cổ xe, đấu nối dây điện để trộm xe máy. Tuấn khai nhận sử dụng trẻ em làm “chuyên gia đá xế” (những người chuyên trộm cắp) để không bị truy cứu hình sự.



Không chỉ tung hoành TP.Đà Nẵng, băng trộm của Tuấn hoạt động liên tỉnh với tổng cộng 12 vụ. Sau khi trộm xe, Tuấn giao Ý và Hùng tiêu thụ bằng cách tráo biển số, làm giấy tờ giả, đưa vào Quảng Ngãi cho Quân tân trang, gửi vào TP.HCM để bán.

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)