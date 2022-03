Đà Nẵng: 9 đối tượng tuổi teen hành hung người trong tiệm Internet

Ngày 24-3, Công an phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết qua thời gian truy vết đã tìm ra nhóm côn đồ tuổi teen hành hung một người tại quán internet.





Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra rạng sáng ngày 23-1, Công an phường Hòa Xuân nhận trình báo từ anh L.Q.T (SN 2004, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về việc bị 1 nhóm người hành hung một người tại quán internet Zing Gaming (số 191 Phạm Hùng, phường Hòa Xuân).



Theo camera an ninh, khoảng 21 giờ ngày 22-1, một nhóm khoảng 6 thiếu niên cầm hung khí xông cơ sở kinh doanh Internet nói trên. Thấy anh L.Q.T., nhóm đối tượng lao vào đánh hội đồng khiến anh T. bị thương tích ở vùng đầu, lưng, tay trái và 2 chân.



Đối tượng N.H.H dùng kiếm tự chế chém nhiều nhát vào nạn nhân.



Nạn nhân nhanh chóng được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng để sơ cấp cứu. Sau đó, anh T. đến Công an phường Hòa Xuân trình báo sự việc.



Qua xác minh, công an xác định có 14 người liên quan đến vụ việc, gồm: H.T.Q (SN 2006, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam); N.H.Đ (SN 2005); T.M.H (SN 2005); N.V.T (SN 2006); N.H.H (SN 2005,); L.K.H (SN 2005); N.M.P.L (SN 2003); Đ.N.Đ.H (SN 2005); N.T.Đ.T (SN 2006); T.M.H (SN 2001, cùng trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và L.V.D (SN 2007, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Ngoài ra, còn 2 người có tên thường gọi là "Phương", "Hưng" (chưa rõ lai lịch).



Tất cả các đối tượng đều thừa nhận liên quan đến vụ hành hung tập thể. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 22-1, nhóm 11 người gồm: H.T.Q; N.H.H; L.V.Đ; T.M.H; L.K.H; Tr.M.H; N.H.Đ; N.V.T; Đ.N.Đ.H; N.M.P.L và "Phương" đang ngồi chơi thì H.T.Q kể về chuyện xích mích với nhóm thanh niên ở quán Internet Zing Gaming vào đêm 21-1.



Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ, 9 đối tượng hành hung tập thể một thiếu niên ngay tại quán Internet



Cả nhóm thống nhất đến quán Intemet nói trên để trả thù nhóm đối thủ. Lúc này, "Phương" đưa cho N.H.H một cây kiếm tự chế dài khoảng 70cm. Đ.N.Đ.H và H.T.Q mượn được một chiếc dao phát bờ dài khoảng 70cm. Tuy nhiên, trên đường đi, xe của N.V.T và "Phương" hết xăng nên tách đoàn, không đến địa điểm đã hẹn.



Lúc này, còn lại 9 người đến quán internet Zing Gaming. Các đối tượng, gồm: H.T.Q, N.H.H, Tr.M.H, N.H.Đ, N.M.P.L, Đ.N.Đ.H đi vào bên trong quán. 3 đối tượng còn lại đứng ngoài quán internet để cảnh giới.



Phát hiện anh L.Q.T đang ngồi trong quán, cả nhóm 6 người xông vào đánh. N.H.H vung kiếm tự chế chém loạn xạ vào bị hại. N.M.P.L dùng mũ bảo hiểm đập nhiều lần vào đầu anh T.





Nạn nhân bị đa chấn thương, đưa đi cấp cứu ngay sau đó.



Sau khi gây án, 4 đối tượng gồm N.H.H; L.V.D; Tr.M.H; H.H.Đ cùng gia đình đã tự nguyện đến thăm, bồi dưỡng tiền thuốc men vật chất tinh thần cho anh L.Q.T. Nạn nhân cùng gia đình đồng ý chuyện bồi thường trên. Do đó, Công an phường Hòa Xuân lập biên bản ghi nhận vấn đề giải quyết dân sự này của 2 bên, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng liên quan.



Tuy nhiên, xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Công an phường Hòa Xuân bàn giao vụ việc cho Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định.

Theo HẢI ĐỊNH (NLĐO)