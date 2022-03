Công an TP HCM tìm bị hại trong vụ án tại Công ty House Land

Quá trình điều tra Công an TP HCM xác định Công ty House Land đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật để lừa bán dự án không có thật.



Ngày 14-3, Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty House Land.



Quá trình điều tra xác định: Mặc dù không phải chủ sở hữu quyền sử dụng đất, không thực hiện hợp tác với chủ sở hữu quyền sử dụng đất, không được phê duyệt chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng căn hộ, nền đất, nhà ở liền kề tại thửa đất nhưng Công ty House Land vẫn thực hiện một số hành vi trái pháp luật.





Công ty House Land ký hợp đồng thỏa thuận mua bán, chiếm đoạt tài sản của nhiều người



Cụ thể, House Land tự đặt tên dự án "Family Home", "Đất nền Queen House" và 6 dự án khác tại huyện Đức Hòa (tỉnh Long An). Công ty này tự quảng cáo, lập bản vẽ phân nền đất, phân căn hộ trái phép để ký hợp đồng thỏa thuận mua bán và cam kết nhận chuyển nhượng lại, từ đó thu tiền và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.



Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP HCM yêu cầu các tổ chức, người từng giao dịch với Công ty House Land để mua căn hộ, nền đất, nhà ở liền kề đến Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM (số 674, đường 3/2, phường 14, quận 10) để trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)