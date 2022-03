Công an tỉnh Gia Lai tăng cường xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

(GLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hữu

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Từ năm 2010 đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra các cấp đã thụ lý điều tra 34 vụ/52 bị can phạm tội về tham nhũng; kết luận điều tra bổ sung 31 vụ/46 bị can; tổng số tiền, tài sản thiệt hại trong các vụ án tham nhũng là hơn 21 tỷ đồng (tỷ lệ thu hồi tài sản đạt 85,77%). Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, Cơ quan Điều tra cấp tỉnh và cấp huyện đã phát hiện, khởi tố, điều tra 18 vụ/36 bị can; đề nghị truy tố 16 vụ, 32 bị can, thu hồi hơn 4 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh-khẳng định: Thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; qua công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, cần phải có kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước... Đồng thời, kịp thời đề nghị biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích và có biện pháp bảo vệ cho những tập thể, cá nhân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm về tham nhũng.