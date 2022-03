Công an khám xét trụ sở công ty và nhà riêng Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Sau khi công bố khởi tố, tạm giam với ông Trịnh Văn Quyết, nhiều công an đã có mặt tại địa điểm trụ sở Công ty CP Tập đoàn FLC và nhà riêng của bị can này tại Khu Đô thị Mỹ Đình 2.





Khoảng hơn 18h ngày 29.3, tại nơi được cho nhà riêng của ông Trịnh Văn Quyết, có khoảng 5-6 người mặc sắc phục công an. Sau đó, có thêm một nam kiểm sát viên xuống xe ôtô biển xanh và vào căn biệt thự này.



Tại đây khi thấy phóng viên chụp hình, nhiều người mặc quần áo có logo FLC ngăn cản, che chắn không cho chụp ảnh, ghi hình.



Cơ quan công an có mặt tại nhà riêng ông Trịnh Văn Quyết.

Đại diện Viện Kiểm sát tới nhà riêng ông Trịnh Văn Quyết trên ôtô biển xanh.



Cùng thời điểm, tại tòa nhà FLC, 265 Cầu Giấy, nhiều xe biển xanh xuất hiện tại đây. Một số người mặc sắc phục công an cũng có mặt tại khu vực này. Có ít nhất 5 chiếc xe biển xanh, mang BKS 80A xuất hiện tại khu vực này.



Phía bên ngoài, rất đông người dân, phóng viên báo chí quan tâm.



Cơ quan điều tra thực hiện khám xét trụ sở Tập đoàn FLC ngay trong tối 29.3.



Như Lao Động đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10.1.2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.



Hành vi trên của Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.



Nhiều xe biển xanh và cán bộ công an có mặt tại toà nhà FLC ,265 Cầu Giấy.



Bước đầu, ngày 29.3.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết.



Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.



Các Quyết định, Lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn theo quy định pháp luật.





Theo Việt Dũng - Trần Vương - Phạm Đông (LĐO)