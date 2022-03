Công an huyện Phú Thiện: Đẩy mạnh tuyên truyền gắn với phòng ngừa tội phạm

(GLO)- Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) luôn chủ động, tích cực trong các mặt công tác và phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an xã chính quy.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tại cơ sở

Mới đây, chúng tôi theo chân tổ công tác của Công an huyện Phú Thiện đến tuyên truyền pháp luật cho người dân buôn Mi Hoan, xã Ia Hiao. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tổ công tác thực hiện phương án tuyên truyền theo từng cụm dân cư, hộ gia đình. Với cách tuyên truyền đơn giản, dễ hiểu, tổ công tác đã chuyển tải những nội dung quan trọng giúp người dân nắm vững các quy định pháp luật và chủ động hỗ trợ cơ quan Công an trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm.

Anh Kpă Phúc (buôn Mi Hoan) chia sẻ: “Tôi thấy cán bộ Công an xã, Công an huyện đến tận nhà để tuyên truyền pháp luật cho bà con như thế này rất tốt, dễ hiểu. Tôi có trách nhiệm nói lại cho những người trong gia đình cần chấp hành tốt các quy định pháp luật. Thời gian tới, nếu trong làng xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tôi sẽ gọi điện báo ngay cho Công an xã”.

Đại úy Phạm Văn Hùng-Trưởng Công an xã Ia Hiao-cho biết: “Chúng tôi xây dựng kế hoạch hàng tuần để tổ chức tuyên truyền. Tổ công tác có 3-4 cán bộ, trong đó có 1 người thông thạo tiếng Jrai để chuyển tải nội dung tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số đạt hiệu quả cao; nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu. Qua tiếp xúc với bà con, chúng tôi nắm thêm tình hình an ninh trật tự tại các cụm dân cư; lập danh sách những trường hợp thường uống rượu bia rồi gây rối trật tự hay điều khiển phương tiện tham gia giao thông… để có biện pháp gọi hỏi răn đe, phòng ngừa”.

Tổ công tác Công an huyện Phú Thiện tiếp xúc tranh thủ sự giúp đỡ của ông Ksor Lý (trú tại xã Ia Hiao) là người uy tín, chức sắc tôn giáo. Ảnh: Nguyễn Hữu

Chủ động phòng ngừa tội phạm

Thời gian qua, Công an huyện Phú Thiện đã phát huy hiệu quả 12 mô hình đảm bảo an ninh trật tự. Điển hình như mô hình “Mạng xã hội với pháp luật vì bình yên cuộc sống” được triển khai sâu rộng đến các xã, thị trấn thu hút hàng ngàn lượt người tham gia. Thông qua mô hình này, người dân dễ dàng biết được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan; nắm bắt phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để phòng ngừa, tố giác đến cơ quan Công an... Hay như mô hình “Camera giám sát an ninh” đã góp phần quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thiếu tá Hồ Sỹ Tài-Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Phú Thiện) chia sẻ: “Quá trình xây dựng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện. Vì vậy, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được thực hiện thường xuyên, liên tục. Các mô hình bảo đảm an ninh trật tự được tổ chức thành lập và đánh giá định kỳ, qua đó nhằm phát huy những mặt tích cực, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, vướng mắc. Nhờ đó, các mô hình được quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tội phạm”.

Đặc biệt, thời gian qua, Công an huyện Phú Thiện đã tranh thủ sự giúp đỡ của gần 100 người uy tín, già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động. Hoạt động này đã giúp bà con tại các thôn làng và giáo dân tại các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo nêu cao tinh thần phòng ngừa, cảnh giác với tội phạm, chấp hành tốt pháp luật, tích cực đẩy lùi tập tục lạc hậu và tệ nạn xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp gọi hỏi, răn đe những đối tượng có hành vi gây rối ảnh hưởng đến an ninh trật tự; quan tâm động viên người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tạo điều kiện để họ sớm tái hòa nhập với cộng đồng, chăm lo phát triển kinh tế, không tái phạm.

Thượng tá Nguyễn Trịnh Thông-Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện-cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, chúng tôi đã chủ động tham mưu giúp chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể cùng vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân trong chấp hành Luật Giao thông đường bộ và phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, chúng tôi tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác đạt hiệu quả cao. Từ đầu năm 2022 đến nay, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 100%; tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 chỉ số (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với thời gian liền kề, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.