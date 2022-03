Công an huyện Kông Chro tích cực thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Thượng tá Ngô Xuân Cường-Phó Trưởng Công an huyện Kông Chro-cho biết, trước đây, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thường có thói quen sử dụng súng tự chế để săn bắt thú rừng, bảo vệ mùa màng. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng lén lút sử dụng vũ khí quân dụng, bom mìn còn sót sau chiến tranh, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Trước tình hình đó, Công an huyện Kông Chro đã xây dựng kế hoạch, chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về sự nguy hiểm của việc sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, bám sát địa bàn vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Song song với đó, Công an huyện thực hiện khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm.

Trong năm 2021, Công an huyện Kông Chro đã tổ chức tuyên truyền, vận động được 159 lượt tại thôn, làng, tổ dân phố với khoảng 15.353 lượt người tham gia; vận động cá biệt 158 người; cho 322 cơ sở kinh doanh, quán tạp hóa ký cam kết không buôn bán, tàng trữ các linh kiện, chi tiết chế tạo súng. Với những giải pháp phù hợp, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, chính quyền và các đoàn thể địa phương, sự đồng hành, hỗ trợ đắc lực của những người có uy tín, năm 2021, Công an huyện Kông Chro đã tiếp nhận 47 súng cồn hơi tự chế, 7 súng săn tự chế, 1 công cụ hỗ trợ bắn đạn hơi cao su, 10 vũ khí thô sơ, 5 linh kiện súng; tịch thu 2 khẩu súng hơi, 314 viên đạn chì. Bên cạnh đó, Công an huyện đã phát hiện, ngăn chặn 3 vụ việc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thu hồi 1 súng kíp tự chế, 180 gram thuốc nổ, 13 viên bi kim loại; xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ/3 đối tượng với tổng số tiền 8 triệu đồng.

Công an huyện Kông Chro kiểm tra vũ khí, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp. Ảnh: R’Ô HOK

Theo Thượng úy Nguyễn Văn Lê-Phó Trưởng Công an thị trấn Kông Chro, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an thị trấn thường xuyên tuần tra, nắm tình hình địa bàn; phối hợp với ban ngành, đoàn thể và những người uy tín tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, yêu cầu ký cam kết không chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. “Riêng trong năm 2021, chúng tôi đã thu hồi 2 súng tự chế, 13 dao các loại, 1 côn nhị khúc, 3 linh kiện để ráp súng tự chế”-Thượng úy Lê thông tin.

Anh Nguyễn Văn Hiếu (tổ 2, thị trấn Kông Chro) bộc bạch: “Tháng 10-2021, trong lúc đi làm, mình phát hiện có người dân đang cầm súng cồn hơi chuẩn bị đi săn thú rừng. Nhận thấy việc sử dụng vũ khí tự chế là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy hiểm, mình đã đến nói chuyện, nhắc nhở. Thấy hợp lý, hợp tình, họ đã giao lại khẩu súng để mình bàn giao lại cho lực lượng Công an theo quy định”.

Trao đổi với P.V, Phó Trưởng Công an huyện Kông Chro cho biết thêm, năm 2020, Công an huyện Kông Chro được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động thu hồi và đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. “Thời gian đến, Công an huyện tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chỉ đạo Công an các xã, thị trấn bám địa bàn để kịp thời phát hiện, thu hồi và xử lý các trường hợp vi phạm”-Thượng tá Ngô Xuân Cường thông tin.