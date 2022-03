Cô gái bán tăm đột nhập tòa án huyện trộm cắp

Vào Thanh Hóa kiếm sống bằng nghề bán tăm, cô gái quê Hải Phòng lợi dụng sự sơ hở của tòa án nhân dân huyện đã đột nhập vào trong trộm cắp 24 triệu đồng và nhiều tài sản khác.





Ngày 11-3, tin từ Công an huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa điều tra, làm rõ, bắt giữ Trần Thị Quyên (SN 1989; ngụ khu dân cư Vọng Hải, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) để làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".





Trần Thị Quyên tại cơ quan công an



Trước đó, ngày 3-3, Công an huyện Như Thanh nhận được tin báo tố giác tội phạm của Tòa án dân nhân dân huyện Như Thanh về vụ việc bị kẻ gian đột nhập vào trộm cắp 24 triệu đồng và một số tài sản khác.



Công an huyện Như Thanh đã khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Thanh đã nhanh chóng bắt giữ Trần Thị Quyên, là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên.



Tại cơ quan Công an, Trần Thị Quyên khai nhận từ Hải Phòng vào Thanh Hóa để kiếm sống bằng nghề bán tăm. Ngày 3-3, khi đến thị trấn Bến Sung (huyện Như Thanh), lợi dụng sơ hở của tòa án huyện, Quyên đã lẻn vào bên trong trụ sở để trộm cắp tài sản.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Như Thanh tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)